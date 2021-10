La moda in cerca di eterno: il vintage cresce anche in Italia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al “Love brings love show” organizzato dalla AZFactory che due sere fa celebrava la memoria del suo fondatore Alber Elbaz con quarantacinque straordinari abiti-omaggio di altrettanti designer di fama mondiale, si è parlato molto di un certo abito Lanvin sconosciuto. Un abito couture, disegnato per la collezione inverno 2012 Les Dix ans che portava ancora la firma del designer israeliano scomparso a causa delle conseguenze del Covid lo scorso aprile (era fragile, venne infettato fra la prima e la seconda dose). Come noto nell’ambiente, e come lo stesso Elbaz commentò proprio al Foglio della moda, Lanvin, che aveva diretto per quasi quindici anni, era rimasto il grande cruccio e il grande choc della sua vita. Essere costretto a lasciarla alla metà del decennio scorso, per ragioni davvero poco comprensibili visto il grande successo, era stata un’esperienza mai davvero ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al “Love brings love show” organizzato dalla AZFactory che due sere fa celebrava la memoria del suo fondatore Alber Elbaz con quarantacinque straordinari abiti-omaggio di altrettanti designer di fama mondiale, si è parlato molto di un certo abito Lanvin sconosciuto. Un abito couture, disegnato per la collezione inverno 2012 Les Dix ans che portava ancora la firma del designer israeliano scomparso a causa delle conseguenze del Covid lo scorso aprile (era fragile, venne infettato fra la prima e la seconda dose). Come noto nell’ambiente, e come lo stesso Elbaz commentò proprio al Foglio della, Lanvin, che aveva diretto per quasi quindici anni, era rimasto il grande cruccio e il grande choc della sua vita. Essere costretto a lasciarla alla metà del decennio scorso, per ragioni davvero poco comprensibili visto il grande successo, era stata un’esperienza mai davvero ...

