La Lega Serie A pensa di vietare l’accesso a tutti gli stadi ai responsabili di atti discriminatori

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Oggi laA si è riunita in Assemblea nel nuovo International Broadcast Centre di Lissone. Da quanto emerge dal verbale della riunione, i presidenti dei club valutano nuove misure per combattere il razzismo negli, in particolare, la possibilità diaididi discriminazione ingli impianti. “In avvio di riunione sono stati mostrati ai Club gli sviluppi della campagna contro il razzismo “Keep Racism Out”, promossa dallaA durante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e confermata anche per quest’anno. Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR, i Club ...