La lega di serie A dichiara guerra al razzismo: "Provvedimenti severi per i tifosi incivili" (Di giovedì 7 ottobre 2021) La serie A dichiara guerra al razzismo. i club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di razzismo negli stadi cercando di emulare il modello Premier League. LA serie A CONTRO IL razzismo "I razzisti fuori dagli stadi": la lega calcio di serie A sceglie la linea dura. Presentati a Lissone gli sviluppi della campagna contro il razzismo "Keep Racism Out". Previsti Provvedimenti severi per i tifosi incivili. l'Assemblea di lega con i rappresentanti delle società della serie A ha discusso della lotta al razzismo dopo gli ultimi spiacevoli episodi che hanno visto vittima il ...

