La grande risposta di Lena Dunham alla “bella m*rda” ricevuta per le foto delle nozze (Di giovedì 7 ottobre 2021) La creatrice di “Girls“, Lena Dunham, si fa sentire in un lungo post su Instagram per rispondere alle tante persone che le hanno fatto body-shaming dopo la pubblicazione delle foto del suo matrimonio con il musicista Luis Felber. La coppia si è sposata il 25 settembre 2021 e le foto del gran giorno sono state pubblicate su Vogue. Lena si è goduta il riposo dopo il matrimonio, felicemente rilassata con suo marito. Poi, ha “dato un’occhiata” ai commenti. “E ho visto un po’ di bella merda“, ha scritto. Con un lungo post su Instagram Lena Dunham ha spiegato che la maggior parte dei commenti le scivolano addosso, ma che non può sopportare il fatto che secondo la gente dovrebbe vergognarsi che il suo corpo sia cambiato dall’ultima volta ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 ottobre 2021) La creatrice di “Girls“,, si fa sentire in un lungo post su Instagram per rispondere alle tante persone che le hanno fatto body-shaming dopo la pubblicazionedel suo matrimonio con il musicista Luis Felber. La coppia si è sposata il 25 settembre 2021 e ledel gran giorno sono state pubblicate su Vogue.si è goduta il riposo dopo il matrimonio, felicemente rilassata con suo marito. Poi, ha “dato un’occhiata” ai commenti. “E ho visto un po’ dimerda“, ha scritto. Con un lungo post su Instagramha spiegato che la maggior parte dei commenti le scivolano addosso, ma che non può sopportare il fatto che secondo la gente dovrebbe vergognarsi che il suo corpo sia cambiato dall’ultima volta ...

Advertising

PBPcalcio : Oggi su @MilanTV mi han chiesto di cosa doveva avere paura il Milan di questa Atalanta. La mia risposta è stata 'ni… - TradingRoomRoma : Voto sindaco Roma: cinghiali non trovano il seggio, la risposta dei politici “basta che se magna”! Per un grande… - TeoSgura : @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Esattamente questo tipo di risposta mi ha fatto capire il personaggio @CarloCalenda… - Cesare14696972 : @Rosekolors @daniliddu @GFI65 Grande risposta. Complimenti. - Calend_AI : Io non mi sono innamorato di questo governo. Ho provato ad allearmi con la lega per cercare di costruire un grande… -

Ultime Notizie dalla rete : grande risposta Il mondo discute di cibo senza i contadini Oggi questa tensione diventa palese perché una risposta in grande stile dei signori del cibo non poteva più farsi attendere. L'urgenza del Food Systems Summit nasce infatti anche come replica alle ...

ad Alassio in Liguria un successo con lo Yoga in Viola ... centinaia di lezioni e migliaia di partecipanti, si è confermato il più grande evento di yoga ... Questa è un'ottima risposta al piano marketing del turismo della città di Alassio che sta consentendo, ...

Italia-Spagna, San Siro tutto esaurito per la semifinale di Nations League Corriere dello Sport Gianni Alemanno: "Indignato per le affermazioni di Letta. Michetti? Un grande avvocato e un romano di cuore" Gianni Alemanno chiarisce il suo rapporto con Enrico Michetti, commenta gli esiti del primo turno e replica alle dichiarazioni di Enrico Letta: "Con me, a Roma la qualità della vita era migliore" ...

Grande Fratello Vip, sapete chi è il concorrente più pagato? Insospettabile Ma sapete quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip sei? Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip numero sei è davvero stellare. Sapete quanto guadagnano i concorrenti del Gr ...

Oggi questa tensione diventa palese perché unainstile dei signori del cibo non poteva più farsi attendere. L'urgenza del Food Systems Summit nasce infatti anche come replica alle ...... centinaia di lezioni e migliaia di partecipanti, si è confermato il piùevento di yoga ... Questa è un'ottimaal piano marketing del turismo della città di Alassio che sta consentendo, ...Gianni Alemanno chiarisce il suo rapporto con Enrico Michetti, commenta gli esiti del primo turno e replica alle dichiarazioni di Enrico Letta: "Con me, a Roma la qualità della vita era migliore" ...Ma sapete quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip sei? Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip numero sei è davvero stellare. Sapete quanto guadagnano i concorrenti del Gr ...