La grande ammucchiata di Roma: Letta rispolvera l’Ulivo per salvare il soldato Gualtieri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chiamatele prove tecniche di Nuovo Ulivo. Sono andate in scena ieri sera, al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Il pretesto ufficiale, un brindidi organizzato da Articolo Uno per i 70 anni di Pier Luigi Bersani. L’effetto è stato un incredibile dejavu dove si sono ritrovati volti vecchi e figure emergenti del centrosinistra. Da Di Maio a Veltroni: tutti insieme appassionatamente C’erano infatti, i ministri rampanti di oggi: sia quelli del Partito democratico che di Leu: da Orlando a Franceschini da Guerini a Speranza. M i ministri del M, D’Incà, Di Maio e Patuanelli. E poi i leader vecchi e nuovi dei Ds, Pd: Letta, Prodi, Veltroni, Zingaretti, D’Alema. Ma anche Provenzano, Visco, Errani, Migliavacca. LEGGI ANCHE Bersani (70 anni) non si ricandiderà: "Con Bossi cazzeggiavamo alla grande. Speranza mi ha reso felice" De Luca senza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chiamatele prove tecniche di Nuovo Ulivo. Sono andate in scena ieri sera, al Palazzo delle Esposizioni di. Il pretesto ufficiale, un brindidi organizzato da Articolo Uno per i 70 anni di Pier Luigi Bersani. L’effetto è stato un incredibile dejavu dove si sono ritrovati volti vecchi e figure emergenti del centrosinistra. Da Di Maio a Veltroni: tutti insieme appassionatamente C’erano infatti, i ministri rampanti di oggi: sia quelli del Partito democratico che di Leu: da Orlando a Franceschini da Guerini a Speranza. M i ministri del M, D’Incà, Di Maio e Patuanelli. E poi i leader vecchi e nuovi dei Ds, Pd:, Prodi, Veltroni, Zingaretti, D’Alema. Ma anche Provenzano, Visco, Errani, Migliavacca. LEGGI ANCHE Bersani (70 anni) non si ricandiderà: "Con Bossi cazzeggiavamo alla. Speranza mi ha reso felice" De Luca senza ...

