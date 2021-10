La gorilla ' dei selfie' morta tra le braccia del suo ' papà' L' immagine che commuove il mondo

Advertising

enpaonlus : Congo: addio a Ndakasi, la gorilla dei selfie è morta tra le braccia del “papà umano” - LaStampa : Congo: addio a Ndakasi, la gorilla dei selfie è morta tra le braccia del “papà umano” @fulviocerutti @lazampa - HuffPostItalia : Addio a Ndakasi, la gorilla dei selfie è morta tra le braccia del “papà” - ninda1952 : RT @RaiNews: L'ultimo abbraccio prima di morire - akhetaton11 : RT @RaiNews: L'ultimo abbraccio prima di morire -

Ultime Notizie dalla rete : gorilla dei

Ndakasi era diventata famosa quando, nell'agosto 2019, si era fatta fotografare insieme all'amica Ndeze : testa alta, posa apparentemente naturale, in poche ore il "selfie"dueaveva ...... se vuoi iscriverti clicca qui [INFO EMBED]: /fragment/la - zampa/altri - animali/2021/10/06/news/congo - addio - a - ndakasi - la -- selfie - e - morta - tra - le - braccia - del - ...Bauma si è preso cura di Ndakasi dal 2007, quando i ranger la trovarono aggrappata al corpo della madre morta.Addio a Ndakasi, la gorilla di montagna famosa per essere stata fotografata in un “selfie” del suo custode. La gorilla, 14 anni, è scomparsa nel parco dei Virunga, nell’est della Repubblica democratic ...