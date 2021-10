La donna massacrata di botte sotto casa | ' ' Sto bene | voglio solo essere lasciata in pace' '

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lecco, 7 ottobre 2021 " "Sto meglio grazie, ma non ho nulla da dire,in" . Dopo una notte di ricoverato in osservazione in ospedale è tornata ala signora 55enne ...

...in ospedale è tornata a casa la signora 55enne di Lecco che ieri sera è statadi botte ... Quei vigliacchi se la sono presa invece soprattutto con la nostra vicina perché è unae non era ...Per nulla intimoriti, i giovani hanno dapprima insultato pesantemente la, poi l'hanno raggiunta per passare alle vie di fatto. Da quel momento è iniziato l'incubo per la vittima, trascinata ...E' stata dimessa la signora picchiata da un branco di ragazzini che ha rimproverato perché disturbavano Lecco, 7 ottobre 2021 – "Sto meglio grazie, ma non ho nulla da dire, voglio solo essere lasciata ...Li ha rimproverati perché stavano facendo troppo rumore sotto il suo palazzo ed è stata pestata a sangue. La vittima della violenta aggressione è una 55enne residente a Lecco: ...