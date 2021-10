La danza per ripartire, la scommessa di due imprenditori nel Napoletano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – ”Nella nostra città esistono realtà artistiche e imprenditoriali di grande qualità, gestite da cittadini che hanno avuto la capacità, il coraggio e la costanza di portare avanti il proprio sogno e trasformarlo in una opportunità occupazionale”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, che ha incontrato Antonio e Francesco, due fratelli che hanno aperto una Accademia di arte e spettacolo nella loro città, nel comune vesuviano. La struttura è stata aperta dai giovani fratelli nel 2019 prima della pandemia, grazie al progetto ‘Resto al Sud’, che finanzia e sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. Antonio, 31 anni, è ballerino professionista, diplomato in danza classica, moderna e jazz mentre il fratello Francesco, 28 anni, è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – ”Nella nostra città esistono realtà artistiche eali di grande qualità, gestite da cittadini che hanno avuto la capacità, il coraggio e la costanza di portare avanti il proprio sogno e trasformarlo in una opportunità occupazionale”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, che ha incontrato Antonio e Francesco, due fratelli che hanno aperto una Accademia di arte e spettacolo nella loro città, nel comune vesuviano. La struttura è stata aperta dai giovani fratelli nel 2019 prima della pandemia, grazie al progetto ‘Resto al Sud’, che finanzia e sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attivitàali. Antonio, 31 anni, è ballerino professionista, diplomato inclassica, moderna e jazz mentre il fratello Francesco, 28 anni, è ...

