"La cucina greca meglio di quella italiana". Bufera su Gordon Ramsay (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo chef britannico, all'interno di un programa televisivo, ha sganciato la bomba contro la nostra tradizione culinaria. Implacabile la reazione del cuoco italiano Gino D'Acampo: "Non sei serio!" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo chef britannico, all'interno di un programa televisivo, ha sganciato la bomba contro la nostra tradizione culinaria. Implacabile la reazione del cuoco italiano Gino D'Acampo: "Non sei serio!"

Advertising

HuffPostItalia : Gordon Ramsay: “La cucina greca è meglio di quella italiana” - Corriere : Gordon Ramsay nello show tv: «La cucina greca meglio della italiana» - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Gordon Ramsay avrà bevuto troppa birra Mythos...anche se una cena con moussaka, saganaki, dolmades, feta al forno e stufat… - ladystarkjonas : @dailydrama2021 La cucina greca: insalata con la feta e le olive - MariangelaScato : @La_JejeJeje Se anche secondo me. Bisogna sempre inventarsi qualcosa per rimanere la Bice anche una cazzata come qu… -