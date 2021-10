“La cucina greca è migliore di quella italiana”: la ‘bomba’ di Gordon Ramsay (Di giovedì 7 ottobre 2021) La sfida è da sempre con la Francia. Meglio la cucina italiana o quella francese? Ebbene, secondo lo chef britannico Gordon Ramsey, proprietario di ristoranti in tutto il mondo e volto tv, c’è una nuova sfidante e ne esce vittoriosa. La Grecia. Avete letto bene. Dopo la prima puntata di Gordon, Gino and Fred go Greek una cosa è rimasta scolpita nella pietra. Lui che dice: “Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana”. Intanto, chi sono Gino e Fred? Il primo, D’Acampo, è uno chef italiano amatissimo in Gran Bretagna e il secondo, Sirieix, è un maître d’hôtel francese. Ora, sarà che i tre sono in Grecia e Ramsay si è fatto influenzare dalla meraviglia dei paesaggi ma, dopo aver sentenziato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) La sfida è da sempre con la Francia. Meglio lafrancese? Ebbene, secondo lo chef britannicoRamsey, proprietario di ristoranti in tutto il mondo e volto tv, c’è una nuova sfidante e ne esce vittoriosa. La Grecia. Avete letto bene. Dopo la prima puntata di, Gino and Fred go Greek una cosa è rimasta scolpita nella pietra. Lui che dice: “Onestamente? Credo che lasia meglio della”. Intanto, chi sono Gino e Fred? Il primo, D’Acampo, è uno chef italiano amatissimo in Gran Bretagna e il secondo, Sirieix, è un maître d’hôtel francese. Ora, sarà che i tre sono in Grecia esi è fatto influenzare dalla meraviglia dei paesaggi ma, dopo aver sentenziato che ...

FQMagazineit : “La cucina greca è migliore di quella italiana”: la ‘bomba’ di Gordon Ramsay - ElenaLorenzini9 : @dorinileonardo La cucina greca è molto buona, soprattutto al di fuori dei classici menu per turisti (moussakà-tzat… - AleDagDalGas : RT @VitoCavarretta: @dorinileonardo La cucina greca non è male, ma sta tutta dentro quella della Basilicata - CinziaMontelli : Non è in discussione la sua professionalità,ma queste boutade non sono #fair! Non esiste il meglio (escludendo il p… - simonemartelli : RT @VitoCavarretta: @dorinileonardo La cucina greca non è male, ma sta tutta dentro quella della Basilicata -

Gordon Ramsay e la cucina italiana La cucina greca migliore della cucina italiana ? Un'eresia per moltissime persone, eppure uno tra gli chef più famosi al mondo ne è convinto: lui è Gordon Ramsay , che nel corso di una puntata del nuovo ...

Gordon Ramsay: «La cucina greca è meglio di quella italiana» Corriere della Sera “La cucina greca è migliore di quella italiana”: la ‘bomba’ di Gordon Ramsay "E LE BOLLICINE GRECHE NON HANNO NULLA DA INVIDIARE ALLO CHAMPAGNE" Le "sentenze" di Gordon Ramsay: che ne pensate?

Gordon Ramsay: «La cucina greca è meglio di quella italiana» Il cuoco britannico star della tv e il parere (molto divisivo) dato durante il programma «Gordon, Gino and Fred go Greek» ...

