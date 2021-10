"La cucina greca è meglio di quella italiana": la "bomba" di Gordon Ramsay scatena i social (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'La cucina greca è meglio di quella italiana' . Così lo chef britannico Gordon Ramsay, star della tv inglese, stronca uno degli orgogli del 'made in Italy' nel mondo. E lo fa nel corso di una puntata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Ladi' . Così lo chef britannico, star della tv inglese, stronca uno degli orgogli del 'made in Italy' nel mondo. E lo fa nel corso di una puntata ...

HuffPostItalia : Gordon Ramsay: “La cucina greca è meglio di quella italiana” - Corriere : Gordon Ramsay nello show tv: «La cucina greca meglio della italiana» - Brendon983 : Cancel culture, fai il tuo lavoro - VinFuoco1967 : Ahahahaha……. Ma per favore gordon….. ma l’ha mai assaggiata la cucina greca? E quella italiana? Secondo me neanche… - helmisasolution : E allora dedicati alla cucina greca e non massacrare la cucina italiana. La cucina italiana non è per tutti. -