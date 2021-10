La Cassazione conferma le condanne per la morte di Martina Rossi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - confermate in via definitiva le condanne a 3 anni di reclusione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni per tentata violenza di gruppo. Lo ha deciso la quarta sezione penale della Cassazione, nell'ambito del processo sulla morte di Martina Rossi, la giovane che, il 3 agosto 2011, precipito' dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca. Sono passati oltre 10 anni dalla morte di Martina Rossi, la studentessa ligure 23enne precipitata dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca all'alba del 3 agosto 2011, dove si trovava in vacanza con le amiche. La sentenza è giunta dopo quasi due ore di camera di consiglio: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai due imputati contro la sentenza emessa in sede di ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI -te in via definitiva lea 3 anni di reclusione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni per tentata violenza di gruppo. Lo ha deciso la quarta sezione penale della, nell'ambito del processo sulladi, la giovane che, il 3 agosto 2011, precipito' dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca. Sono passati oltre 10 anni dalladi, la studentessa ligure 23enne precipitata dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca all'alba del 3 agosto 2011, dove si trovava in vacanza con le amiche. La sentenza è giunta dopo quasi due ore di camera di consiglio: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai due imputati contro la sentenza emessa in sede di ...

Caso Martina, il padre: "Finalmente la verità"

Roma, 7 ottobre 2021 - "Finalmente la verità, anche se quello che ha sofferto Martina non lo cancella nessuno. Non hanno avuto neanche pieta' di lei", ha detto Franca Murialdo, mamma di Martina Rossi

