Kurz indagato, Vienna verso la crisi di governo. Il cancelliere non molla: “Accuse false” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il suo pensiero lo ha espresso chiaramente ancora prima di entrare alla Hofburg ed incontrare il presidente della repubblica Alexander Van der Bellen: “Le Accuse sono false, ma proprio perché sono false mi danno la forza per difendermi e per andare avanti”. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione nell’inchiesta sul finanziamento con fondi pubblici di alcuni sondaggi favorevoli a lui e al suo partito, ma non ha nessuna intenzione di lasciare la guida del governo. Purtroppo per il 35enne leader dell’Övp, però, i Verdi suoi alleati hanno preso seccamente le distanze, mettendo in discussione la “capacità d’azione” del cancelliere. Tradotto: Vienna viaggia verso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il suo pensiero lo ha espresso chiaramente ancora prima di entrare alla Hofburg ed incontrare il presidente della repubblica Alexander Van der Bellen: “Lesono, ma proprio perché sonomi danno la forza per difendermi e per andare avanti”. Ilaustriaco Sebastianper favoreggiamento della corruzione nell’inchiesta sul finanziamento con fondi pubblici di alcuni sondaggi favorevoli a lui e al suo partito, ma non ha nessuna intenzione di lasciare la guida del. Purtroppo per il 35enne leader dell’Övp, però, i Verdi suoi alleati hanno preso seccamente le distanze, mettendo in discussione la “capacità d’azione” del. Tradotto:viaggiala ...

