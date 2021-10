Koulibaly premiato da EA Sports come calciatore del mese di settembre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio EA Sports Player Of The Month di settembre è stato assegnato al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 6ª della Serie A TIM 2021/2022. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 26 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: – Indice di Efficienza Tecnica del 96,8% (il miglior avvio di stagione, in linea con i Top Player europei); – ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio EAPlayer Of The Month diè stato assegnato al difensore del Napoli Kalidou. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 6ª della Serie A TIM 2021/2022. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 26 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: – Indice di Efficienza Tecnica del 96,8% (il miglior avvio di stagione, in linea con i Top Player europei); – ...

Advertising

napolista : Koulibaly premiato da EA Sports come calciatore del mese di settembre E’ la prima volta che il riconoscimento va a… - InterMagazine2 : SERIE A - Koulibaly è EA SPORTS Player of the Month di settembre, sarà premiato nel prepartita di Napoli-Torino, De… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Koulibaly premiato come miglior giocatore del mese di Settembre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Koulibaly premiato come miglior giocatore del mese di Settembre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Koulibaly premiato come miglior giocatore del mese di Settembre -