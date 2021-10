“Koeman mi ha scartato così! “: durissimo attacco al tecnico del Barcellona (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, ha attaccato duramente il suo ex-tecnico ai tempi di Barcellona. Il bersaglio delle sue accuse è Ronald Koeman, attuale ct dei blaugrana, e colui che ha giocato un ruolo fondamentale nel trasferimento, lontano dalla catalogna, di Suarez. L’uruguagio con la casacca rossoblù vanta 283 presenze condite da 195 reti. Suarez- Barcellona Questi numeri non sono bastati a convincere l’allenatore olandese che ha deciso di lasciar partire in estate l’attaccante. Il giocatore ha però svelato un clamoroso retroscena, queste le sue parole: “La telefonata con cui Koeman mi ha scartato dal Barca è durata 40 secondi, non è il modo migliore per dire addio a una leggenda” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, ha attaccato duramente il suo ex-ai tempi di. Il bersaglio delle sue accuse è Ronald, attuale ct dei blaugrana, e colui che ha giocato un ruolo fondamentale nel trasferimento, lontano dalla catalogna, di Suarez. L’uruguagio con la casacca rossoblù vanta 283 presenze condite da 195 reti. Suarez-Questi numeri non sono bastati a convincere l’allenatore olandese che ha deciso di lasciar partire in estate l’attaccante. Il giocatore ha però svelato un clamoroso retroscena, queste le sue parole: “La telefonata con cuimi hadal Barca è durata 40 secondi, non è il modo migliore per dire addio a una leggenda” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

RodolfoBrutti : RT @ricardorubio44: Menzione speciale per Luis Suárez. Ancora una volta tutti lo davano per finito, ancora una volta lui ha preso per mano… - ricardorubio44 : Menzione speciale per Luis Suárez. Ancora una volta tutti lo davano per finito, ancora una volta lui ha preso per m… -