Juventus, Sconcerti: “Credo che Kulusevski sarà messo sul mercato” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in data odierna e si è soffermato ad analizzare la situazione della Juventus e ha parlato anche della situazione di Kulusevski. Queste le parole sul giovane svedese: “È un giocatore molto molto importante per la squadra bianconera. In un club che vive un momento di confusione come la Juventus non è adatto a risolvere i problemi. Ha bisogno del sostegno della squadra, ma è uno che spicca. Nel Parma aveva un ruolo definito, il quinto di destra, e lo faceva con tutto il suo talento. Oggi ha un compito più difficile. Credo che sarà messo sul mercato, perché la Juventus ha bisogno di contanti, ma è un grande giocatore“. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giornalista Marioè intervenuto ai microfoni di TMW Radio in data odierna e si è soffermato ad analizzare la situazione dellae ha parlato anche della situazione di. Queste le parole sul giovane svedese: “È un giocatore molto molto importante per la squadra bianconera. In un club che vive un momento di confusione come lanon è adatto a risolvere i problemi. Ha bisogno del sostegno della squadra, ma è uno che spicca. Nel Parma aveva un ruolo definito, il quinto di destra, e lo faceva con tutto il suo talento. Oggi ha un compito più difficile.chesul, perché laha bisogno di contanti, ma è un grande giocatore“. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

