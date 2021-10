Juventus, sabato 9 ottobre amichevole contro l’Alessandria (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Juventus disputerà un’amichevole contro l’Alessandria. La sfida contro la formazione che occupa la 18esima posizione in Serie B, andrà in scena alle ore 11:00 di sabato 9 ottobre allo Juventus Training Center di Vinovo. Nel frattempo gli uomini di Allegri continuano con il lavoro a ranghi ridotti a causa dei molti Nazionali assenti in questa settimana: anche quest’oggi, per i bianconeri, una seduta atletica. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladisputerà un’. La sfidala formazione che occupa la 18esima posizione in Serie B, andrà in scena alle ore 11:00 dialloTraining Center di Vinovo. Nel frattempo gli uomini di Allegri continuano con il lavoro a ranghi ridotti a causa dei molti Nazionali assenti in questa settimana: anche quest’oggi, per i bianconeri, una seduta atletica. SportFace.

