Juventus, Ramsey si scaglia contro lo staff: “Nel Galles sanno come tirare fuori il meglio di me” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro del Galles, si è scagliato contro lo staff tecnico bianconero: “La filosofia d’allenamento e i metodi sono diversi tra qui e il mio club. Ci sono molte persone qui che si prendono cura di me da molti anni, sanno come tirare fuori il meglio e far sì che possa giocare molte gare di fila come fatto agli Europei. Sono capace di questo e di giocarle bene: e ora sto bene, sono pronto. Il riposo? E’ una parte importante del mio percorso ma sono contento di essere qui e di poter giocare la mia parte. Sono contento di esser qui coi ragazzi e poter fare il mio nelle prossime gare. Significa tutto per me ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il centrocampista della, Aaron, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro del, si ètolotecnico bianconero: “La filosofia d’allenamento e i metodi sono diversi tra qui e il mio club. Ci sono molte persone qui che si prendono cura di me da molti anni,ile far sì che possa giocare molte gare di filafatto agli Europei. Sono capace di questo e di giocarle bene: e ora sto bene, sono pronto. Il riposo? E’ una parte importante del mio percorso ma sono contento di essere qui e di poter giocare la mia parte. Sono contento di esser qui coi ragazzi e poter fare il mio nelle prossime gare. Significa tutto per me ...

