Juventus | Ramsey | Nel Galles sanno come tirare fuori il meglio da me

Aaron #Ramsey 14 milioni netti ricevuti dalla Juventus nelle ultime 2 stagioni Oltre il 50% delle partite totali saltate. Aaron #Ramsey dal Galles critica lo staff della Juventus: 'In Nazionale sanno prendersi cura di me da anni e sanno come gestirmi'. Negli ultimi 7 mesi, da marzo ad oggi, Aaron #Ramsey ha giocato più minuti con il Galles (447 in 6 presenze) che con la Juventus.

Lo strano caso di Aaron. Nell'ultimo periodo, l'ex Arsenal sta giocando più con la propria Nazionale che con la. In questa stagione con indosso la casacca bianconera, il centrocampista offensivo è sceso in ...... anche nei non frequenti momenti in cui l'ex Arsenal non è stato condizionato dagli infortuni, lo spazio che il giocatore ha saputo ritagliarsi nellaè sempre stato poco e del resto...In questi giorni il gallese è impegnato con la sua nazionale. E c’è da dire che quando veste la maglia del Galles Ramsey spesso riesce a trovare delle buone prestazioni. LEGGI ANCHE –>Calciomercato Ju ...Ramsey ha quindi fatto palese come i duri allenamenti alla Juventus lo portino poi ad arrivare affaticato (e stanco) alle partite: “Il recupero è importante per me“. Un messaggio per Allegri: Ramsey v ...