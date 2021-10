Juventus, per i bookie Zidane favorito in caso addio Allegri alla Juve (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le prossime due partite potrebbero essere già decisive per le possibilità scudetto della Juventus. Nel caso i bianconeri non dovessero vincere entrambi i match, si allungherebbe ancora di più la distanza dalla vetta, attualmente a 10 punti. Qualora le cose dovessero andare male, i betting analyst di Sisal Matchpoint vedono quattro ex calciatori della Vecchia Signora pronti alla sostituzione di Allegri. Il favorito numero uno è Zinedine Zidane, con l’ex Real in quota, come riporta Agipronews, a 9. Un clamoroso ritorno a Torino di Antonio Conte, fermo dopo l’addio all’Inter si gioca a 33, stessa quota di Alessandro Del Piero, simbolo bianconero alla caccia della prima esperienza in panchina nella sua carriera. Vale ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le prossime due partite potrebbero essere già decisive per le possibilità scudetto della. Neli bianconeri non dovessero vincere entrambi i match, si allungherebbe ancora di più la distanza dvetta, attualmente a 10 punti. Qualora le cose dovessero andare male, i betting analyst di Sisal Matchpoint vedono quattro ex calciatori della Vecchia Signora prontisostituzione di. Ilnumero uno è Zinedine, con l’ex Real in quota, come riporta Agipronews, a 9. Un clamoroso ritorno a Torino di Antonio Conte, fermo dopo l’all’Inter si gioca a 33, stessa quota di Alessandro Del Piero, simbolo bianconerocaccia della prima esperienza in panchina nella sua carriera. Vale ...

