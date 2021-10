Juventus | paradosso Ramsey | 18mila euro al minuto! Il caso

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladeve fronteggiare il: spesso indisponibile ma con uno stipendio da capogiro Aaronha un ingaggio da 8 milioni (7+bonus), guadagna attualmente più di Dybala ed è il secondo giocatore più pagato dalladopo De Ligt. In questa stagione con Allegri, condizionato al solito da diversi guai fisici, è stato impiegato per 106’ guadagnando oltre 18 milaper ogni minuto giocato. Senza dimenticare i bonus previsti per gli agenti per la permanenza in bianconero. Ora il gallese può finire sul mercato a gennaio, ma venderlo non sarà facile. Ne scrive stamani La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.