(Di giovedì 7 ottobre 2021) In attesa della ripresa del campionato e del ritorno dei Nazionali, laha organizzato un’in cui avranno modo di giocare i giocatori che in questo periodo sono rimasti a Torino in modo tale da poter migliorare il loro livello di presentazione. I bianconeri, protagonisti di un avvio di campionato decisamente al di sotto L'articolo

Advertising

romeoagresti : Sabato mattina la #Juventus affronterà in amichevole l’#Alessandria. Fischio d’inizio alle 11 ????@GoalItalia - forumJuventus : (TS) 'Sabato 9 ottobre amichevole #JuveAlessandria, occhi puntati su Arthur e Kaio Jorge' --->… - GiovaAlbanese : Sabato (ore 11) la #Juventus ospiterà in amichevole l'Alessandria alla Continassa. - davideinno85 : RT @forumJuventus: (TS) 'Sabato 9 ottobre amichevole #JuveAlessandria, occhi puntati su Arthur e Kaio Jorge' ---> - CalcioFinanza : Juventus, amichevole sabato 9 ottobre contro l’Alessandria al JTC -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus amichevole

TORINO - Laha annunciato che disputerà un'al JTC contro l'Alessandria . Il match è stato fissato per sabato 9 ottobre alle 11 e farà parte della marcia di avvicinamento verso la partita con ...Training Center sarà il teatro di un'con l'Alessandria, in programma sabato 9 ottobre (fischio d'inizio alle 11:00). La gara non sarà aperta al pubblico ma sarà consentito l'...Per questo sabato alle ore 11.00 la Juventus scenderà in campo in amichevole contro l'Alessandria. Per il tecnico bianconero sarà anche l'occasione di sperimentare nuovi schemi e strategie, contro una ...Ramsey guadagna 8 milioni annui e il gallese è quasi sempre fermo ai box. Per questo la Juventus vorrebbe cederlo ...