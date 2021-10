Judo, Luigi Centracchio vince il bronzo nei 73 kg ai Mondiali Junior di Olbia! Quinta Toniolo nei 57 kg (Di giovedì 7 ottobre 2021) La seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di Judo 2021 si è appena conclusa al Geopalace di Olbia con l’assegnazione di altri tre titoli iridati giovanili individuali. L’Italia, dopo lo splendido tris di medaglie tutte al femminile nel day-1, può sorridere anche oggi grazie al bronzo conquistato da Luigi Centracchio nella categoria fino a 73 kg. Il 19enne molisano si è così riscattato dopo la cocente delusione per il quinto posto agli ultimi Europei, portando a casa la prima medaglia mondiale della carriera e regalando al settore maschile azzurro il primo podio della manifestazione. Il fratello di Maria (bronzo olimpico a Tokyo nei 63 kg), dopo aver rischiato di uscire già al primo turno con l’americano Dominic Rodriguez – rimontando un waza-ari di svantaggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) La seconda giornata dei Campionatidi2021 si è appena conclusa al Geopalace di Olbia con l’assegnazione di altri tre titoli iridati giovanili individuali. L’Italia, dopo lo splendido tris di medaglie tutte al femminile nel day-1, può sorridere anche oggi grazie alconquistato danella categoria fino a 73 kg. Il 19enne molisano si è così riscattato dopo la cocente delusione per il quinto posto agli ultimi Europei, portando a casa la prima medaglia mondiale della carriera e regalando al settore maschile azzurro il primo podio della manifestazione. Il fratello di Maria (olimpico a Tokyo nei 63 kg), dopo aver rischiato di uscire già al primo turno con l’americano Dominic Rodriguez – rimontando un waza-ari di svantaggio ...

Advertising

ematr_86 : Aggiornamenti Mondiali di Olbia ***FINALS*** -57kg F ??-> VERONICA TONIOLO vs OZLEM YILDIZ TUR -73kg M ??-> LUIGI CE… - ematr_86 : Aggiornamenti Mondiali di Olbia ***QFs*** -73kg M -> ADRIAN SULCA vs LUIGI CENTRACCHIO -57kg F -> NATALIA ELKINA v… - ematr_86 : Aggiornamenti Mondiali di Olbia ***RD2*** -73kg M -> LUIGI CENTRACCHIO passed #europeanjudo #judo #ItaliaTeam… - ematr_86 : Aggiornamenti Mondiali di Olbia ***RD2*** -73kg M -> ADRIAN SULCA vs KOEN HEG -73kg M -> LUIGI CENTRACCHIO vs DOMIN… - briganti_luigi : @intuslegens Caro, erano quelli come borghi che dovevano reggere noi, invece c'avevano judo. -