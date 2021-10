Jovanotti parla del tumore della figlia Teresa all’evento IEO, con esibizione a sorpresa (Di giovedì 7 ottobre 2021) all’evento IEO organizzato presso il Teatro Manzoni di Milano Jovanotti parla del tumore della figlia. Per l’occasione Lorenzo Cherubini si è presentato con la sua chitarra e ha eseguito anche due brani storici. Jovanotti parla del tumore della figlia Questa mattina l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ha tenuto l’incontro IEO Per Le Donne in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. La figlia di Jovanotti, la 22enne Teresa, l’anno scorso ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin e per questo Lorenzo era sparito a lungo dai social per occuparsi delle sue cure. Dopo 6 mesi di terapia sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)IEO organizzato presso il Teatro Manzoni di Milanodel. Per l’occasione Lorenzo Cherubini si è presentato con la sua chitarra e ha eseguito anche due brani storici.delQuesta mattina l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ha tenuto l’incontro IEO Per Le Donne in occasione del meseprevenzione delal seno. Ladi, la 22enne, l’anno scorso ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin e per questo Lorenzo era sparito a lungo dai social per occuparsi delle sue cure. Dopo 6 mesi di terapia sua ...

