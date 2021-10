Jovanotti | Mia figlia Teresa ha sconfitto il cancro Le mie gambe cedevano | la sua mi ha sorpreso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Miahail tumore. Le mie, ma lei con la sua forza mi ha”. A raccontarlo, con la voce colma di emozione, è, parlando alle pazienti dell’Istituto Europeo di Oncologia giunte da tutta Italia per l’annuale riunione ‘Ieo per le donne’, voluta dal compianto professor Umberto Veronesi e riproposta ogni anno (a parte i due anni e mezzo di interruzione a causa del Covid). Lorenzo Cherubini non si è solo esibito sulle note dei suoi successi, ma ha soprattutto raccontato la propria esperienza col, quella che lo ha coinvolto come padre. “Qualche anno fa miaha scoperto di avere un nodulo al seno e allora ho fatto una telefonata all’Ieo. Mi hanno ...