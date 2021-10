Jovanotti e la malattia della figlia: “Pensavo di essere io quello forte” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Jovanotti ha raccontato l’esperienza vissuta con la malattia della figlia Teresa, una battaglia contro il cancro che è riuscita a vincere, ammettendo tutte le sua fragilità. Lo ha fatto dal palco del Teatro Manzoni di Milano, in occasione dell’annuale riunione Ieo per le donne voluta dal professor Umberto Veronesi. Jovanotti, le parole sulla malattia della figlia Ospite a sorpresa dell’incontro organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia, il cantautore ha parlato della propria esperienza col cancro, quella che lo ha coinvolto come padre. Teresa è riuscita a sconfiggere il tumore di Hodgkin che le era stata diagnosticato a luglio 2020: “Mia figlia si era accorto di avere un linfonodo che le faceva male, dopo un ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha raccontato l’esperienza vissuta con laTeresa, una battaglia contro il cancro che è riuscita a vincere, ammettendo tutte le sua fragilità. Lo ha fatto dal palco del Teatro Manzoni di Milano, in occasione dell’annuale riunione Ieo per le donne voluta dal professor Umberto Veronesi., le parole sullaOspite a sorpresa dell’incontro organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia, il cantautore ha parlatopropria esperienza col cancro, quella che lo ha coinvolto come padre. Teresa è riuscita a sconfiggere il tumore di Hodgkin che le era stata diagnosticato a luglio 2020: “Miasi era accorto di avere un linfonodo che le faceva male, dopo un ...

Advertising

AnimaCeleste : RT @ilriformista: 'Siamo più vulnerabili. Ma la vulnerabilità di per sé non è un fatto che ci rende deboli, ci rende più umani, più consape… - ilriformista : 'Siamo più vulnerabili. Ma la vulnerabilità di per sé non è un fatto che ci rende deboli, ci rende più umani, più c… - AnfusoLorena : RT @Trentin0: LA TESTIMONIANZA - Jovanotti e il cancro: racconta alle pazienti la battaglia della figlia Teresa. Il cantautore allo Ieo: da… - Trentin0 : LA TESTIMONIANZA - Jovanotti e il cancro: racconta alle pazienti la battaglia della figlia Teresa. Il cantautore al… -