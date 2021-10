Jill Biden lancia l’appello alle donne nel mese della prevenzione del cancro al seno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Prenditi un momento per mettere la tua salute al primo posto” con questo slogan la First Ladyha volutore un messaggioneldedicato alla sensibilizzazione sulal. La Prima Donna americana, dunque, ha invitato lead eseguire la mammografia, dedicandosi del tempo per lae … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden

E che usa l'abbigliamento per esprimere politicamente - come accaduto col vestito di limoni come quello di- anche quanto si sente forte, empowered. E chissà che non sia proprio questa la ...Si è schierata contro Trump, corteggia gli Obama, i Clinton, la first lady, la vicepresidente Kamala Harris. Gli indizi portano a una sua futura candidatura alla Sala Ovale. - LA LEZIONE ...La First Lady, Jill Biden ha lanciato un messaggio alle donne invitandole a prendersi del tempo per la propria salute facendo la mammografia.Uno studio conferma che Meghan Markle è la trend setter definitiva tra tutte le icone di stile 2021 comprese quelle della royal family inglese.