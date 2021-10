Jennifer Aniston | Jake Gyllenhaal | “Vi racconto le scene di sesso con lei”

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila mezzo mondo aveva una cotta per la Rachel di Friends(e l’altra metà erano donne che cercavano di imitarla in tutto, a partire dai capelli). Tra questi c’era anche, l’attore che oggi è una delle star più amate di Hollywood e che all’epoca muoveva i primi passi nel mondo del cinema.e la passione sul set conNel corso di un’intervista al The Howard Stern Show,ha confessato quanto sia stato difficile per lui girare lepiù intime con: “Ero giovane e avevo da tempo una cotta per lei. E lavorare insieme non è stato ...