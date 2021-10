Jake Gyllenhaal star di Prophet | film tratto dal fumetto di Rob Liefeld

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il, creato da Rob, diventerà unconl'attoree diretto da Sam Hargrave.sarà il protagonista di, ildaldi Rob, creatore di Deadpool, che dovrebbe dare il via a una nuova saga cinematografica. Alla regia del progetto ci sarà Sam Hargrave, reduce dal recente successo di Tyler Rake. Il lungometraggio avrà al centro John, la parte affidata a, un uomo che ottiene una forza sovraumana dopo essere stato usato come cavia per alcuni esperimenti scientifici durante la seconda Guerra ...

Advertising

infoitcultura : The Guilty: il film Netflix con Jake Gyllenhaal è ispirato a una storia vera? La risposta non è semplice… - infoitcultura : Jake Gyllenhaal: «Le scene di sesso con Jennifer Aniston sono state una tortura» - infoitcultura : Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal sulle scene di sesso con l'attrice: «Una tortura». Ma c'è un motivo - infoitcultura : Jake Gyllenhaal su Jennifer Aniston: Girare scene di sesso? Una tortura: ero cotto di lei - infoitcultura : Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal: “Vi racconto le scene di sesso con lei” -

Ultime Notizie dalla rete : Jake Gyllenhaal

Vanity Fair Italia

Il film più famoso dedicato alla sua storia è Zodiac, diretto da David Fincher con, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo.'Ero giovane e avevo da tempo una cotta per lei' . A parlare è, che in un'intervista a The Howard Stern Show, ha raccontato la sua prima esperienza sul set con Jennifer Aniston. Siamo nel 2002 e l'attrice, all'apice della fama grazie al ruolo di ...L'attore ha infatti detto che era stata una «tortura» per lui filmare scene intime con Jennifer Aniston:. «Oh, sì. **Jake Gyllenhaal mette in pausa la carriera: vuole diventare papà**. (Continua sotto ...Penso che in realtà fosse un suggerimento di Jennifer, è stata gentile a suggerirlo prima di iniziare Jake Gyllenhaal e la passione sul set con Jennifer Aniston. Nel corso di un’intervista al The Howa ...