Italia, vendite al dettaglio agosto +0,4% su mese +1,9% su anno (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per il mese di agosto 2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,4% sia in valore sia in volume), in miglioramento rispetto al -0,3% del mese precedente (valore rivisto da -0,4%). All’aumento delle vendite dei beni non alimentari (+0,7% in valore e +0,8% in volume) si affianca una sostanziale stazionarietà per gli alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume). Nel trimestre giugno-agosto 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,8% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei beni non alimentari crescono sia in valore (+1,3%) sia in volume (+1,1%), mentre per i beni alimentari si registra un lieve aumento in valore (+0,2%) e una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per ildi2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per leal(+0,4% sia in valore sia in volume), in miglioramento rispetto al -0,3% delprecedente (valore rivisto da -0,4%). All’aumento delledei beni non alimentari (+0,7% in valore e +0,8% in volume) si affianca una sostanziale stazionarietà per gli alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume). Nel trimestre giugno-2021, in termini congiunturali, lealaumentano dello 0,8% in valore e dello 0,5% in volume. Ledei beni non alimentari crescono sia in valore (+1,3%) sia in volume (+1,1%), mentre per i beni alimentari si registra un lieve aumento in valore (+0,2%) e una ...

L'e-mobility in Sicilia passa anche dalle bollicine Sibeg, che in Sicilia è sinonimo di Coca-Cola (dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce tutti i prodotti del marchio di Atlanta, dallo stabilimento di Catania), si allea a Nissan e Arval per lo sv ...

