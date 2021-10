Italia Spagna, Koke: «Notte storica, davvero indimenticabile» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il centrocampista della Spagna Koke ha esultato per la vittoria contro l’Italia in Nations League Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid e della Spagna, ha commentato la vittoria delle Furie Rosse contro l’Italia nella semifinale di Nations League. «È una Notte storica, abbiamo vinto in Italia interrompendo la loro striscia positiva. davvero indimenticabile. Per noi è andato tutto bene ma abbiamo lavorato duro perché le cose andassero bene. Il mister cerca sempre di aiutarci e penso che oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il centrocampista dellaha esultato per la vittoria contro l’in Nations League, centrocampista dell’Atletico Madrid e della, ha commentato la vittoria delle Furie Rosse contro l’nella semifinale di Nations League. «È una, abbiamo vinto ininterrompendo la loro striscia positiva.. Per noi è andato tutto bene ma abbiamo lavorato duro perché le cose andassero bene. Il mister cerca sempre di aiutarci e penso che oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

