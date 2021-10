Italia-Spagna 1-2 | le pagelle dei bianconeri | Chiesa guerriero | flop Bonucci

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Leonardo– 4,5 Ieri non è stata sicuramente la serata di Leonardo. Il giocatore della Juventus ha iniziato la partita con qualche difficoltà in fase difensiva e sembrava non riuscisse a orientarsi bene contro il reparto offensivo, privo di centravanti, della. L’errore più grave che comporta il 4,5 in pagella, è però certamente l’espulsione nel primo tempo. Tralasciando il fatto che l’arbitro possa essere stato severo o meno, da un giocatore della sua esperienza non ci si aspetta un’ammonizione evitabile per proteste dopo un quarto di partita e ancor meno il rischio che si è preso in occasione del fallo che ha portato al secondo giallo. Ingenuo. Federico Bernardeschi 5,5 Federico Bernardeschi, giocatore della JuventusSicuramente non uno dei peggiori in campo, ma non è nemmeno una prestazione degna di lode ...