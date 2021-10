Italia | Jorginho suona la carica | «Ci si rialza e si va avanti insieme»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021)vuole risollevare il morale dell’dopo la sconfitta contro la Spagna: le parole del centrocampistavuole scuotere l’ambiente azzurro dopo il primo ko che interrompe la striscia di 37 gare senza sconfitte. Il centrocampista ha lanciato un messaggio tramite i suoi canali social dopo la gara di San Siro. «Dispiace tanto come sia andata… ma ci sie si vatutti… Fratelli D’». View this post on Instagram Un post condiviso daFrello (@frello) L'articolo proviene da Calcio News 24.