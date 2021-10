Italia di nuovo in campo | nel mirino il Belgio per la Nations League

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Nazionalena è tornata ad allenarsi in vista della finalina dicontro il: il report della seduta odierna «La Nazionale è tornata ad allenarsi sui campi di Coverciano. Visto il rientro di Leonardo Bonucci nel club di appartenenza – considerata la squalifica e la conseguente indisponibilità del difensore per il prossimo match – sono 22 i giocatori rimasti nel gruppo azzurro Arrivati al Centro Tecnico Federale ieri notte, dopo la partita disputata a San Siro contro la Spagna, i ragazzi di Mancini non impiegati o impiegati parzialmente ieri sera (vale a dire Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Bernardeschi e Raspadori) hanno svolto una seduta di allenamento sul, mentre gli altri hanno lavorato in piscina e ...