Italia, Chiellini: «Errori per mancanza di pazienza. Rispetto per gli avversari» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chiellini ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale dopo la sconfitta contro la Spagna. Le dichiarazioni del capitano Ai canali ufficiali della Nazionale, Giorgio Chiellini ha commentato Italia-Spagna: «Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto. Sicuramente ci deve servire d’insegnamento per il futuro. Abbiamo commesso Errori per mancanza di pazienza e lucidità, anche di consapevolezza di quelli che possono essere i vari momenti della partita. Ci vuole Rispetto per gli avversari e capire che delle volte per alcune fase della partita possono metterti in difficoltà. L’abbiamo visto nel secondo tempo, anche in 10 contro 11, qualcosa la Spagna ti concede sempre. C’è questo rammarico di non aver capito bene questa partita. Però è un passaggio di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale dopo la sconfitta contro la Spagna. Le dichiarazioni del capitano Ai canali ufficiali della Nazionale, Giorgioha commentato-Spagna: «Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto. Sicuramente ci deve servire d’insegnamento per il futuro. Abbiamo commessoperdie lucidità, anche di consapevolezza di quelli che possono essere i vari momenti della partita. Ci vuoleper glie capire che delle volte per alcune fase della partita possono metterti in difficoltà. L’abbiamo visto nel secondo tempo, anche in 10 contro 11, qualcosa la Spagna ti concede sempre. C’è questo rammarico di non aver capito bene questa partita. Però è un passaggio di ...

