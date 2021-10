Italia-Belgio, Finale terzo posto Nations League 2021: data, programma, orario, tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Italia-Belgio sarà la Finale per il terzo posto della Nations League 2021 di calcio. La partita andrà in scena domenica 10 ottobre (ore 15.00) all’Allianz Stadium di Torino. Le due squadre si sfideranno nella partita di consolazione dopo aver perso le rispettive semifinali rispettivamente contro Spagna e Belgio. Si tratta di una rivincita del quarto di Finale degli ultimi Europei vinto dagli azzurri. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, Finale per il terzo posto della ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)sarà laper ildelladi calcio. La partita andrà in scena domenica 10 ottobre (ore 15.00) all’Allianz Stadium di Torino. Le due squadre si sfideranno nella partita di consolazione dopo aver perso le rispettive semifinali rispettivamente contro Spagna e. Si tratta di una rivincita del quarto didegli ultimi Europei vinto dagli azzurri. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv e streaming diper ildella ...

