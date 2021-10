Isola dei Famosi | ex naufrago ha dei problemi di salute | L’annuncio che preoccupa i fan

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’deiè stata la svolta della sua vita. Gli ha regalato un grande amore ed ulteriormente incrementato il numero di fan al seguito. Ora l’exha annunciato di avere deidiche non lasciano tranquilli tutti coloro che lo seguono. Chi è questo exe di cosa soffre? Logo--dei--AltranotiziaQuando si diventa personaggi pubblici sembra si sia in dovere di rendere pubblico ogni cosa. Un amore, un lutto, una malattia. E’ quello che è successo ad un personaggio famoso dei reality e, parallelamente, della cronaca rosa. In un momento in cui lasta facendo un pò i capricci, ecco la comunicazione via social. Esserecomporta anche questi doveri ...