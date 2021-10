Inter, problema muscolare per Lautaro in Nazionale. Correa lo sostituirà contro il Paraguay (Di giovedì 7 ottobre 2021) problema muscolare per Lautaro Martinez L’attaccante dell’Inter, secondo quanto riporta l’emittente argentina Radio La Red, avrebbe accusato un fastidio muscolare nell’ultima rifinitura e dovrebbe quindi essere sostituito dal suo compagno di squadra in nerazzurro Joaquin Correa nel reparto avanzato del ct Scaloni, nella sfida contro il Paraguay nella notte italiana. L’Inter monitora la situazione per capire l’entità dell’infortunio dell’attaccante. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021)perMartinez L’attaccante dell’, secondo quanto riporta l’emittente argentina Radio La Red, avrebbe accusato un fastidionell’ultima rifinitura e dovrebbe quindi essere sostituito dal suo compagno di squadra in nerazzurro Joaquinnel reparto avanzato del ct Scaloni, nella sfidailnella notte italiana. L’monitora la situazione per capire l’entità dell’infortunio dell’attaccante. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

