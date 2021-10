Inter, possibile addio in vista nella finestra invernale di mercato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Beppe Marotta sta studiando delle strategie di mercato. Per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato potrebbe esserci un’uscita importante in casa Inter. Sanchez, Inter, futuro Si tratta di un pallino di Marotta Il giocatore che potrebbe uscire è Alexis Sanchez che dopo lo scarso impiego della scorsa stagione si aspettava un diverso minutaggio in questo inizio di campionato. Le uscite social e non del calciatore cileno non sono piaciute alla società nerazzurra che lascerebbe partire di buon grado “el nino maravilla”. LEGGI ANCHE: San Siro, rinnovamento dello stadio: ecco i costi e la posizione di Milan e Inter LEGGI ANCHE: Sanchez: miglioramento in vista Sampdoria! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Beppe Marotta sta studiando delle strategie di. Per quanto riguarda la sessionedi calciopotrebbe esserci un’uscita importante in casa. Sanchez,, futuro Si tratta di un pallino di Marotta Il giocatore che potrebbe uscire è Alexis Sanchez che dopo lo scarso impiego della scorsa stagione si aspettava un diverso minutaggio in questo inizio di campionato. Le uscite social e non del calciatore cileno non sono piaciute alla società nerazzurra che lascerebbe partire di buon grado “el nino maravilla”. LEGGI ANCHE: San Siro, rinnovamento dello stadio: ecco i costi e la posizione di Milan eLEGGI ANCHE: Sanchez: miglioramento inSampdoria! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

pedrodehoyos : RT @it_mainsport: In questi mesi abbiamo sentito molte voci su un possibile interessamento da parte di #PiF all'acquisizione delle quote di… - it_mainsport : In questi mesi abbiamo sentito molte voci su un possibile interessamento da parte di #PiF all'acquisizione delle qu… - mike17101 : @Cobretti_80 Cob, quindi mi stai dicendo che gli insider infallibili hanno cannato la notizia di un possibile acqui… - abatometro : amici interisti come è possibile che Pif abbia preferito il West Ham a una squadra gloriosa come l’Inter? non me… - furgeTX : @RPozzolli @CalcioFinanza Esiste Google, ha detto che ha scritto a Sala per fare più in fretta possibile appena ha… -