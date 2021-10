Inter, dall’Argentina: si ferma Lautaro Martinez, problema muscolare per l’attaccante (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tegola per l’Inter. dall’Argentina arrivano brutte notizie sulle condizioni fisiche Lautaro Martinez che, stando a quanto riportato da Radio la Red, ha accusato un problema muscolare nella rifinitura prima della partita contro il Paraguay. l’attaccante nerazzurro, dunque, sarà costretto a saltare la partita di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022; al suo posto scenderà in campo Joaquin Correa. L’Inter, intanto, è in apprensione per ‘El Toro’. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tegola per l’arrivano brutte notizie sulle condizioni fisicheche, stando a quanto riportato da Radio la Red, ha accusato unnella rifinitura prima della partita contro il Paraguay.nerazzurro, dunque, sarà costretto a saltare la partita di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022; al suo posto scenderà in campo Joaquin Correa. L’, intanto, è in apprensione per ‘El Toro’. SportFace.

