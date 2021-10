Inter | da Sanchez a Vidal | quanto costa la panchina

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è il più classico dei quadretti di famiglia: nell'i due più pagati della compagnia non sono titolari felici, ma riserve piuttosto scomode. Lautamente retribuiti e platealmenteti. Ok,...

Piero Ausilio sono, infatti, attesi da una partita non semplice conper quantificare l'... per il Niño 32enne c'è in ballo pure l'adorata maglia della nazionale: "I pochi minuti all'sono ..., Vidal, Vecino, Sensi e Gagliardini costano al netto 19,5 milioni di euro. Più di Bastoni, De Vrij, Brozovic, Barella, Lautaro e SkriniarL'Inter ha trovato in Dzeko una ottima soluzione per sopperire alla partenza di Lukaku anche se potrebbe servire anche un'altra punta ...Alexis Sanchez sembra già avere un piede fuori dall’Inter. Il cileno, scontento da tempo per il poco utilizzo ( solo 70 minuti in stagione giocati fin qui e quarto nelle gerarchie dietro Lautaro Marti ...