Inferno a Casaboli | è Calogero Marceca | 82 anni | l’uomo indagato

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Le fiamme partirono alle 14 da Pioppo e dalla SS 186 di Monreale, a Piano Tavernelli. L’incendio partì da più punti. Un fronte di fuoco enorme che non ha dato scampo a ettari di vegetazione, andata in cenere in poche ore. Quel pomeriggio lo ricordo bene. Per tutto il pomeriggio i cieli del Monrealese sono stati attraversati da due Canadair e un elicottero del Corpo Forestale che hanno fatto la spola dal mare e dal lago di Piana degli Albanesi per arginare le fiamme. Troppo grande il fronte di fuoco che distrusse circa 85 ettari. Fondamentali furono le testimonianze di diversi residenti della frazione di Pioppo, che raccontarono come il fuoco partì da diversi punti. Chi ha appiccato quell’incendio non solo ha mandato in fumo boschi decennali, ucciso la fauna del bosco ma ha anche messo in pericolo la vita di decine di persone. Sì, perchè a Pioppo quel 17 agosto 2020 sono stati numerosi ...