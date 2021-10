IndyCar | primi giri nell’ovale di Indianapolis per Grosjean

(Di giovedì 7 ottobre 2021)all’Motor Speedway per Romain. Il pilota francese sta prendendo confidenza con il prestigioso catino dello Stato dell’Indiana che lo vedrà protagonista a maggio della prossima edizione della 500 Miglia di. L’ex alfiere del Team Haas ha condiviso il catino di Speedway con il sette volte campione NASCAR Jimmie Johnson. L’americano, portacolori di Ganassi, sarà presente con il nativo di Ginevra nella ”Racing Capital Of The World’ il prossimo maggio per gareggiare da rookie nell’appuntamento più importante del calendario. Romain ha compiuto icon il Team Andretti, squadra di primo profilo che lo accoglie dopo aver corso con i colori di Coyne nel 2020. L’ex protagonista della massima formula ha conquistato una ...

Dopo lo scetticismo iniziale da parte di gran parte del paddock, itest hanno invece messo in ...ipotizzato il passaggio all'etanolo come carburante principale prendendo spunto dalla. ...... magari in alto nella classifica dell'ERC, che andavano non proprio fortissimi nella QS in modo tale da non finire nella top 15, non dover partire tra ie poter godere di una posizione di ...Il pilota francese ha espresso tutta la sua felicità al termine del suo primo anno negli USA, lì dove proseguirà con il team Andretti Motorsport ...Nessuno a inizio stagione l’avrebbe detto, ma è successo veramente: Alex Palou è il nuovo campione della IndyCar Series. Il 24enne spagnolo, al suo secondo anno nella categoria, ha terminato quarto a ...