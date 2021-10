Indycar | giornata di test per Grosjean e Johnson | obiettivo 500 miglia

Advertising

Gazzetta_it : Indycar, giornata di test per Grosjean e Johnson a Indianapolis: obiettivo 500 miglia - It_Indycar : #IndyCar #IMS -

Nel Motorsport non si finisce mai di imparare. Nelladi mercoledì, infatti, Romain Grosjean e Jimmie Johnson, nonostante le lunghe esperienze in ... un test organizzato dallacome ......e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi) DAZN - tutta la Serie A (10 partite per), ... Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe,e freccette insieme ai .... @PatricioOWard gets hit, but catches a lucky break with a full course caution. @Edjonesracing and @RyanHunterReay were also involved. Nella gara odierna Palou doveva limitarsi a controllare gli avve ...Colton Herta vince ancora in occasione del round di Long Beach, ultima tappa dell'IndyCar 2021. Il padrone di casa bissa il successo di settimana scorsa rimontando dalla 14^ casella dello schieramento ...