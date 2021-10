Indiana Jones 5: Harrison Ford in Italia per le riprese (Di giovedì 7 ottobre 2021) La famosa saga di film con protagonista Harrison Ford si allunga, sono iniziate le riprese di Indiana Jones 5. Un film annunciato da tempo, che ha subito diversi ritardi. In questo capitolo l’avventura dell’archeologo sarà ambientata in Italia. Infatti, dai primi di ottobre 2021, la Sicilia ospita gli addetti ai lavori, tra cui: Harrison Ford, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas. Indiana Jones 5 – Le prime foto e nuovi dettagli sulla trama Il quinto capitolo della saga di Indiana Jones porterà il protagonista in un’avventura nel passato. Uno scienziato (Mads Mikkelsen) inventa una macchina del tempo che sarà proprio il punto di partenza della nuova avventura. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) La famosa saga di film con protagonistasi allunga, sono iniziate ledi5. Un film annunciato da tempo, che ha subito diversi ritardi. In questo capitolo l’avventura dell’archeologo sarà ambientata in. Infatti, dai primi di ottobre 2021, la Sicilia ospita gli addetti ai lavori, tra cui:, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.5 – Le prime foto e nuovi dettagli sulla trama Il quinto capitolo della saga diporterà il protagonista in un’avventura nel passato. Uno scienziato (Mads Mikkelsen) inventa una macchina del tempo che sarà proprio il punto di partenza della nuova avventura. ...

