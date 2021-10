Incredibile a San Siro: è successo ieri durante Italia-Spagna, questi non sono tifosi! (Di giovedì 7 ottobre 2021) ieri sera durante la partita tra Italia e Spagna sono successi degli episodi piuttosto sgradevoli che hanno portato la polizia a prendere dei provvedimenti molto seri nei confronti di 4 “tifosi” azzurri. tifosi, daspo, San Siro Ecco cosa è successo Due giovani Italiani dopo il secondo gol della Spagna hanno portato nei bagni un tifoso ospite e lo hanno picchiato. Per loro, come per altri due ragazzi che hanno aggredito due agenti della polizia, è stato emesso un Daspo. LEGGI ANCHE: AIC, episodi di razzismo in Fiorentina-Napoli: il comunicato ufficiale! LEGGI ANCHE: Ennesimo episodio di razzismo in Serie A: Koulibaly si scaglia sui social L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021)serala partita trasuccessi degli episodi piuttosto sgradevoli che hanno portato la polizia a prendere dei provvedimenti molto seri nei confronti di 4 “tifosi” azzurri. tifosi, daspo, SanEcco cosa èDue giovanini dopo il secondo gol dellahanno portato nei bagni un tifoso ospite e lo hanno picchiato. Per loro, come per altri due ragazzi che hanno aggredito due agenti della polizia, è stato emesso un Daspo. LEGGI ANCHE: AIC, episodi di razzismo in Fiorentina-Napoli: il comunicato ufficiale! LEGGI ANCHE: Ennesimo episodio di razzismo in Serie A: Koulibaly si scaglia sui social L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

