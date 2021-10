Inaugurazione concerto Santa Cecilia, in onda su Rai 5 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non solo teatro su Rai 5. Stavolta il palinsesto propone il concerto di Inaugurazione Santa Cecilia. A dirigere l’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia c’è il maestro Jakub Hru’a. L’evento è eclatante perché il direttore è tra i più acclamati del momento. Con le voci soliste di Rachel Willis-Sørensen (soprano) e Wiebke Lehmkuhl (contralto), vedremo l’orchestra esibirsi nella realizzazione della seconda Sinfonia in do minore di “Resurrezione” di Gustav Mahler. Composta fra il 1888 e il 1894, quando Mahler era direttore del Teatro dell?Opera di Budapest e di Amburgo, la Seconda Sinfonia è il lavoro che ha richiesto al suo compositore il tempo di gestazione più lungo perché divisa in tre movimenti Nel primo movimento, dal titolo Totenfeier, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non solo teatro su Rai 5. Stavolta il palinsesto propone ildi. A dirigere l’orchestra dell’accademia nazionale dic’è il maestro Jakub Hru’a. L’evento è eclatante perché il direttore è tra i più acclamati del momento. Con le voci soliste di Rachel Willis-Sørensen (soprano) e Wiebke Lehmkuhl (contralto), vedremo l’orchestra esibirsi nella realizzazione della secSinfonia in do minore di “Resurrezione” di Gustav Mahler. Composta fra il 1888 e il 1894, quando Mahler era direttore del Teatro dell?Opera di Budapest e di Amburgo, la SecSinfonia è il lavoro che ha richiesto al suo compositore il tempo di gestazione più lungo perché divisa in tre movimenti Nel primo movimento, dal titolo Totenfeier, ...

