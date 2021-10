“In questa storia che è la mia” di Claudio Baglioni alla Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “In questa storia che è la mia”, l’opera-concerto totale tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di Claudio Baglioni verrà proiettata presso il Teatro dell’Opera di Roma il 21 ottobre alle ore 21 nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali. Eccezionale non solo nell’ideazione – parole e musiche di Claudio Baglioni, direzione artistica di GIULIANO PEPARINI (OFFICIEL) – ma soprattutto nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato possibile dar vita a un’opera che trasforma in ambiente scenico ogni spazio – retropalco, palchi, golfo mistico, platea, foyer, camerini e corridoi – del Teatro nel quale va in scena. Per “In ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021)– “Inche è la mia”, l’opera-concerto totale tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti diverrà proiettata presso il Teatro dell’Opera diil 21 ottobre alle ore 21 nell’ambito delladeldi. Uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali. Eccezionale non solo nell’ideazione – parole e musiche di, direzione artistica di GIULIANO PEPARINI (OFFICIEL) – ma soprattutto nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato possibile dar vita a un’opera che trasforma in ambiente scenico ogni spazio – retropalco, palchi, golfo mistico, platea, foyer, camerini e corridoi – del Teatro nel quale va in scena. Per “In ...

Advertising

borghi_claudio : Scusate @mara_carfagna e @renatobrunetta state raccontando questa storia qui ?? - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA, l’opera-concerto totale tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di CLAUDIO BAG… - comunevenezia : #Venezia1600 #celebrazioni Sono passati 450 anni dalla Battaglia di Lepanto, uno degli eventi più rilevanti della… - turtunz : @RameenGirlPriv @Simo1aiell - grazie al Depauliano. Non me l'hai chiesto ma questa è la mia storia - neuroniliberi : @AndreaBonturi @ildestinoinfame @claudio301065 @MEcosocialista @ottoemezzo @Mov5Stelle @luigidimaio… -

Ultime Notizie dalla rete : questa storia Tether o Ponzi, questo è il problema Soprattutto, nulla di nuovo nel lungo ciclo della storia, ma questa volta con qualche aggravante in più: come Bernie Madoff, più di Bernie Madoff, molto peggio di Bernie Madoff. Nelle criptovalute ci ...

Perché Draghi accelera e perché i partiti possono frenarlo ... anche dalla volontà di dare visibilità ai risultati di questa corsa. Draghi non è un ... Anche questo è un rischio, è il prezzo dell'assumersi una responsabilità inedita se si guarda alla storia degli ...

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge finisce nel mirino delle donne della Casa: "Questa storia deve finire" ComingSoon.it Storia di un vino anglo-siculo: il Marsala Marsala, una città. Marsala, un vino. Due entità sovrapponibili e spesso inscindibili. Perché Marsala è il suo vino e quest'ultimo è, ineluttabilmente, la città dove è stato inventato… Esatto, inventa ...

Storia (inedita) di Angela MerkelIndagine biografica di Massimo Nava La donna che ha cambiato la storia di Massimo Nava, edito da Rizzoli. Angela Merkel incanala le tensioni disgreganti con tutti i compromessi possibili: la sua cifra è stata la coesione, l’aver tenuto ...

Soprattutto, nulla di nuovo nel lungo ciclo della, mavolta con qualche aggravante in più: come Bernie Madoff, più di Bernie Madoff, molto peggio di Bernie Madoff. Nelle criptovalute ci ...... anche dalla volontà di dare visibilità ai risultati dicorsa. Draghi non è un ... Anche questo è un rischio, è il prezzo dell'assumersi una responsabilità inedita se si guarda alladegli ...Marsala, una città. Marsala, un vino. Due entità sovrapponibili e spesso inscindibili. Perché Marsala è il suo vino e quest'ultimo è, ineluttabilmente, la città dove è stato inventato… Esatto, inventa ...La donna che ha cambiato la storia di Massimo Nava, edito da Rizzoli. Angela Merkel incanala le tensioni disgreganti con tutti i compromessi possibili: la sua cifra è stata la coesione, l’aver tenuto ...