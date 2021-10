In Perù Castillo dimissiona il primo ministro marxista e vira a destra (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il neo presidente peruviano Pedro Castillo, spesso accusato di carenza di leadership e di essere ostaggio della formazione Perù Libre e del suo leader Vladimir Cerrón, ha fatto dimettere il primo ministro Guido Bellido in carica dal 28 luglio scorso. Fedelissimo del capo della formazione di ispirazione marxista leninista che aveva portato all’elezione di Castillo grazie all’estrema frammentazione del panorama politico peruviano, la scelta di Bellido come primo ministro aveva da subito suscitato sorpresa e aspre critiche in tutto il Paese, essendo stata letta come un successo dell’ala più intransigente dello schieramento di sinistra. Tanto più, poi, che il nuovo primo ministro era già indagato per apologia di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il neo presidente peruviano Pedro, spesso accusato di carenza di leadership e di essere ostaggio della formazioneLibre e del suo leader Vladimir Cerrón, ha fatto dimettere ilGuido Bellido in carica dal 28 luglio scorso. Fedelissimo del capo della formazione di ispirazioneleninista che aveva portato all’elezione digrazie all’estrema frammentazione del panorama politico peruviano, la scelta di Bellido comeaveva da subito suscitato sorpresa e aspre critiche in tutto il Paese, essendo stata letta come un successo dell’ala più intransigente dello schieramento di sinistra. Tanto più, poi, che il nuovoera già indagato per apologia di ...

