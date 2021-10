In borsa il business retail e rinnovabili. Ipo nel 2022 da 10 miliardi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Eni rompe gli indugi sul business retail gas&power e rinnovabili e fra la cessione di una quota di minoranza a un fondo e la quotazione (le due principali azioni insieme ad altre), il colosso petrolifero guidato da Claudio Descalzi ha optato per l’Ipo. Dopo aver integrato a giugno le due controllate al 100% Eni Gas&Luce ed Eni New Energy, il Cane ha sei zampe ha appena annunciato di aver avviato l'iter di offerta pubblica iniziale della società R&R, il cui sbarco in borsa avverrà nel 2022, in base alle condizioni di mercato. Il colosso di San Donato quoterà una parte minoritaria del capitale, che dovrebbe esser compreso fra il 25 e il 35%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Eni rompe gli indugi sulgas&power ee fra la cessione di una quota di minoranza a un fondo e la quotazione (le due principali azioni insieme ad altre), il colosso petrolifero guidato da Claudio Descalzi ha optato per l’Ipo. Dopo aver integrato a giugno le due controllate al 100% Eni Gas&Luce ed Eni New Energy, il Cane ha sei zampe ha appena annunciato di aver avviato l'iter di offerta pubblica iniziale della società R&R, il cui sbarco inavverrà nel, in base alle condizioni di mercato. Il colosso di San Donato quoterà una parte minoritaria del capitale, che dovrebbe esser compreso fra il 25 e il 35%. Segui su affaritaliani.it

